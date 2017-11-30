Полузащитнику каталонской "Барселоны" Ивану Ракитичу поступило предложение от европейского топ-клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть 29-летнего хавбека "сине-гранатовых" в своих рядах возжелал туринский "Ювентус". Сам хорват, учитывая приход в его команду Паулиньо и возможное приобретение клубом Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), вполне может следующим летом предметно рассмотреть предложение "старой сеньоры".

Напомним, "Ювентус" определился с кандидатами на усиление своего правого фланга обороны. | soccernews.ru