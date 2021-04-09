Ральф Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак"

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Экс-наставник "Шальке", "Хоффенхайма" и "РБ Лейпциг" Ральф Рангник, вероятно, будет присутствовать на матче 25-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком", сообщает "РБ Спорт".

Источник отмечает, что пока не ясно, кто пригласил немецкого специалиста в Россию и какова цель его поездки.

С июля 2019-го Рангник работал руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull.

Напомним, встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент "красно-белые" занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков. "Железнодорожники" расположились на 4-м месте, набрав 43 балла.