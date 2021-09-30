Ральф Рангник претендует на пост тренера "Барселоны"
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман близок к тому, чтобы быть уволенным в паузу на матчи сборных, из-за этого каталонский клуб уже начал поиски нового тренера.
Как сообщает ESPN, одним из претендентов на пост наставника сине-гранатовых является Ральф Рангник, ныне занимающий должность руководителя отдела спорта и развития в московском "Локомотиве".
По информации источника, идею с приглашением Рангника в стане "блауграны" начали обсуждать в последние дни.
Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже рассматривал кандидатуру немецкого специалиста, когда хотел уволить Кумана летом.
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