Ральф Рангник раскритиковал реформу РПЛ от Hypercube
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник не высоко оценил предложение Hypercube по реформе РПЛ.
"Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи.
И не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована!
За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри премьер-лиги.
И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик", – сказал Рангник.
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