Ральф Рангник раскритиковал реформу РПЛ от Hypercube

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник не высоко оценил предложение Hypercube по реформе РПЛ.

"Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи.

И не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована!

За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри премьер-лиги.

И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик", – сказал Рангник.

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