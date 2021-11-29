Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" назначен Ральф Рангник, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Немецкий специалист будет руководить манкунианцами до конца сезона, а затем еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.

Стоит отметить, что с лета 2021 года Рангник работал консультантом в московском "Локомотиве".

63-летний Рангник ранее тренировал "Корб", "Ройтлинген", "Ульм", "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм", вновь "Шальке" и "РБ Лейпциг". Обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

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