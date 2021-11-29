Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлокомотив москваральф рангник

Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" назначен Ральф Рангник, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Немецкий специалист будет руководить манкунианцами до конца сезона, а затем еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.

Стоит отметить, что с лета 2021 года Рангник работал консультантом в московском "Локомотиве".

63-летний Рангник ранее тренировал "Корб", "Ройтлинген", "Ульм", "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм", вновь "Шальке" и "РБ Лейпциг". Обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

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