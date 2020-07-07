Ральф Рангник займет сразу два поста в "Милане"

Новым главным тренером и техническим директором "Милана" станет Ральф Рангник, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, генеральный директор миланского клуба Иван Газидис уже сообщил нынешнему техническому директору Паоло Мальдини, что он будет переведен на другую должность.

Сейчас 62-летний Рангник является куратором спортивных проектов в компании Red Bull. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

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