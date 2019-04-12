Rambler Group не будет звать комментаторов "Матч ТВ" на игры АПЛ

Теги апл

Rambler Group не будет звать комментаторов "Матч ТВ" на игры АПЛ

Ранее сообщалось, что медиахолдинг Rambler Group со следующего сезона будет транслировать матчи АПЛ.

Сообщается, что будут показаны абсолютно все матчи чемпионата. В онлайн-сервисе Okko появится новый спортивный раздел и обладатели подписки смогут смотреть игры на нескольких устройствах одновременно.

Цена подписки остается неизвестной. Однако режиссер Артем Шадров дал понять, что комментаторы "Матч ТВ" не будут привлекаться к сотрудничеству. Матчи смогут комментировать, например, Василий Уткин или другие комментаторы, находящиеся без работы.

Читайте также: СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 апреля

Главные новости дня: 11 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов