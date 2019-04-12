Rambler Group не будет звать комментаторов "Матч ТВ" на игры АПЛ
Ранее сообщалось, что медиахолдинг Rambler Group со следующего сезона будет транслировать матчи АПЛ.
Сообщается, что будут показаны абсолютно все матчи чемпионата. В онлайн-сервисе Okko появится новый спортивный раздел и обладатели подписки смогут смотреть игры на нескольких устройствах одновременно.
Цена подписки остается неизвестной. Однако режиссер Артем Шадров дал понять, что комментаторы "Матч ТВ" не будут привлекаться к сотрудничеству. Матчи смогут комментировать, например, Василий Уткин или другие комментаторы, находящиеся без работы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14