Rambler Group не будет звать комментаторов "Матч ТВ" на игры АПЛ

Ранее сообщалось, что медиахолдинг Rambler Group со следующего сезона будет транслировать матчи АПЛ.

Сообщается, что будут показаны абсолютно все матчи чемпионата. В онлайн-сервисе Okko появится новый спортивный раздел и обладатели подписки смогут смотреть игры на нескольких устройствах одновременно.

Цена подписки остается неизвестной. Однако режиссер Артем Шадров дал понять, что комментаторы "Матч ТВ" не будут привлекаться к сотрудничеству. Матчи смогут комментировать, например, Василий Уткин или другие комментаторы, находящиеся без работы.

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