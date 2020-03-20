Рами: "Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол"

Новичок "Сочи" Адиль Рами поделился мнением о происходящем в мире на фоне пандемии коронавируса.

"Мне кажется, что пауза в чемпионате продлится дольше, чем ожидается. Со своей стороны я слушаю врачей, у меня была возможность принять меры защиты, потому что в Сочи нет карантина, хотя клуб нам советовал избегать общественных мест. У меня небольшая проблема в том, что все сейчас находятся здесь, все зарабатывают на жизнь, возвращаться во Францию сложно.

У меня есть контракт с "Сочи". Мне 34 года... Ты никогда не знаешь, когда сможешь поехать, повсюду карантин. Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол. Это всё трудно, я скучаю по своим детям, но я собираюсь подождать, набраться терпения и посмотреть, что происходит", - приводит слова Рами RMC Sport.

Напомним, что именитый француз присоединился к "Сочи" в феврале, заключив контракт до конца сезона, но из-за повреждения пока не дебютировал за новую команду.

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