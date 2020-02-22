Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит", но оказался в "Сочи"

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами изначально хотел перейти в более статусный клуб, чем "Сочи".

Как сообщают российские СМИ, агенты 34-летнего футболиста предлагали его услуги "Спартаку" и "Зениту", но те не проявили интереса к чемпиону мира 2018 года.

Рами требовал зарплату в размере 2 миллионов евро чистыми, что также снизило его шансы оказаться в одной из топ-команд РПЛ, которые внимательно следят за соблюдением правил финансового фейр-плей.

Напомним, что француз присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.

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