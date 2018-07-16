Рами: "Мои усы - самые знаменитые во Франции"

Защитник сборной Франции Адиль Рами рассказал о необычной традиции в команде. По словам защитника, футболисты перед матчами любили трогать его за усы.

"Перед финальным матчем Гризманн прикоснулся к моим усам, и даже Дидье Дешам сделал это на удачу. Это теперь самые знаменитые усы во Франции. Я не забуду это, но со сборной для меня всё закончено", - сказал он.

Отметим, что Рами не сыграл ни одного матча на турнире.

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