Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги"

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Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги"

Новичок "Сочи" Адиль Рами прокомментировал свой переход в российский клуб.

Напомним, что именитый француз присоединился к южанам на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.

"Я ещё не видел, но люди говорят, что Сочи - очень красивый и новый город. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для "Сочи". Я голоден, хочу играть и делать это успешно. Самое главное, что я хочу играть в футбол. "Сочи" - это молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом.

У меня было несколько вариантов. Первым было - остаться в Турции. "Фенербахче" - большой клуб, и я мог остаться играть там. Но чувствовал себя как-то странно и отказался от этого варианта. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так. Я никогда не забывал, что моя главная страсть - это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране", - сказал Рами.

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