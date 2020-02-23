Рами передал привет болельщикам "Сочи"

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Рами передал привет болельщикам "Сочи"

Новичок "Сочи" защитник Адиль Рами передал привет фанатам команды, информируется в инстаграме клуба.

"Адиль Рами передает всем привет.  Добро пожаловать в Россию, чемпион", - говорится в сообщении.

Футболист выбрал 23-й игровой номер.

34-летний центрбек в ближайшее время прибудет в расположение южан.

Последним клубом Рами был "Фенербахче". С турецким грандом победитель ЧМ-2018 прекратил сотрудничество по обоюдному согласию.

Не пропустите: Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит", но оказался в "Сочи". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Главное,чтобы не нахватался тюремного сленга у сашки

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