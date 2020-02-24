Рами поприветствовал болельщиков "Сочи" на русском языке
Звёздный новичок "Сочи" Адиль Рами уже осваивает русский язык.
Перед подписанием контракта с южанами француз сказал по-русски: "Привет, Сочи! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе "Фишт".
Напомним, что "Сочи" заключил с Рами контракт до конца нынешнего сезона.
Футболист является действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.
Не пропустите: Рами прокомментировал переход в "Сочи". | http://soccernews.ru
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