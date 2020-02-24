Рами поприветствовал болельщиков "Сочи" на русском языке

Звёздный новичок "Сочи" Адиль Рами уже осваивает русский язык.

Перед подписанием контракта с южанами француз сказал по-русски: "Привет, Сочи! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе "Фишт".

Напомним, что "Сочи" заключил с Рами контракт до конца нынешнего сезона.

Футболист является действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.

Не пропустите: Рами прокомментировал переход в "Сочи". | http://soccernews.ru