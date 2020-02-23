Рами прокомментировал переход в "Сочи"

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Рами прокомментировал переход в "Сочи"

Чемпион мира 2018 года француз Адиль Рами высказался о своем переходе в "Сочи".

"Я очень рад новому опыту. Хочу прибыть в "Сочи" и доказать, что я такой же, как и раньше. Я уже знаком с городом и Россией по мундиалю", - заявил Рами.

Напомним, что 34-летний игрок подписал с клубом соглашение до конца сезона.

После 19 туров "Сочи" занимает в РПЛ последнее место.

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