Рами рассказал, чем его поразил город Сочи

Новичок "Сочи" Адиль Рами поделился впечатлениями от жизни в новом городе, расположенном на черноморском побережье.

"Сочи удивил меня, это действительно прекрасный город. Меня поразило, что в 30 минутах от моря находятся горы, покрытые снегом. Город прекрасен, а о стадионе я даже не говорю. Очень-очень приятное место", - цитирует 34-летнего футболиста RMC Sport.

Напомним, что Рами перешёл в "Сочи" 22 февраля на правах свободного агента, заключив с новым клубом контракт до конца сезона.

Француз пока не дебютировал за южан, поскольку сначала восстанавливался после травмы, а затем российский чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса.

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