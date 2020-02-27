Рами рассказал, до скольки лет планирует играть в футбол
Новичок "Сочи" Адиль Рами рассказал, сколько ещё планирует выступать на профессиональном уровне.
"У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что ещё не наигрался и планирую выступать до 38-40 лет", - сказал именитый француз.
Напомним, что 34-летний футболист присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.
Рами известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15