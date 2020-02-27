Рами рассказал, до скольки лет планирует играть в футбол

Новичок "Сочи" Адиль Рами рассказал, сколько ещё планирует выступать на профессиональном уровне.

"У меня хороший организм, здоровое сердце, травмы, к счастью, обходили стороной. И не забывайте: на профессиональном уровне я начал выступать только с 20 лет. До этого работал. Так что ещё не наигрался и планирую выступать до 38-40 лет", - сказал именитый француз.

Напомним, что 34-летний футболист присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

Рами известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".

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