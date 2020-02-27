Рами рассказал, как будет выбирать жильё в Сочи

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Рами рассказал, как будет выбирать жильё в Сочи

Новичок "Сочи" Адиль Рами ответил на вопрос о своих предпочтениях при выборе места жительства.

"Где буду жить, пока не знаю. Как я понял, от того места, где мы тренируемся, до города 30-40 минут на машине. Но это не проблема. В Стамбуле я привык к пробкам, там порой приходилось проводить в машине больше времени. Если выбирать, предпочёл бы жить в городской черте, а не в горах. Впрочем, это не принципиально. Главное для меня – чтобы в доме был высокоскоростной вай-фай. Люблю в свободное время поиграть онлайн с друзьями", - сказал именитый француз.

Напомним, что 34-летний футболист присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

Рами известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".

Не пропустите: Рами: "Сочи" может стать российским аналогом "Монако". | http://soccernews.ru
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