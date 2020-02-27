Рами: "Сочи" может стать российским аналогом "Монако"

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Рами: "Сочи" может стать российским аналогом "Монако"

Новичок "Сочи" Адиль Рами высоко оценил потенциал южан, которые по итогам 19 туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

"Я вижу перспективы у этого клуба. "Сочи" - по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом "Монако". Красивая природа, красивый стадион, туристы. Знаю, что сейчас мы на последнем месте в чемпионате. Но я первым делом посмотрел календарь. Увидел, что большинство матчей мы проведём дома. Плюс у нас есть игра в запасе. В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия", - сказал 34-летний футболист

Напомним, что Рами присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

Француз известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".

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