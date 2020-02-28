Рами: "У Кокорина прекрасная история. К концу сезона она станет ещё лучше"

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Рами: "У Кокорина прекрасная история. К концу сезона она станет ещё лучше"

Защитник Адиль Рами рассказал, что думает форварде "Сочи" Александре Кокорине.

"Знаю, что у Кокорина интересная история. Думаю к окончанию сезона она станет еще лучше", - цитирует Рами "Чемпионат".

Напомним, француз и Кокорин сегодня, 28 февраля, были представлены в сочинском клубе.

Футболист присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

Рами известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".

Не пропустите: Рами: "Сочи" может стать российским аналогом "Монако". | http://soccernews.ru
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