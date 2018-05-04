Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"

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Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"Защитник "Марселя" Адиль Рами рассказал о том, чего ожидает от предстоящего финала Лиги Европы против "Атлетико".

Напомним, что французы в полуфинале прошли "Зальцбург", а мадридцы - "Арсенал".

"Атлетико" – это большой клуб. Мы получим бесценный опыт. Нам нужно выигрывать этот финал", - сказал он.

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