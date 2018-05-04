Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"
Защитник "Марселя" Адиль Рами рассказал о том, чего ожидает от предстоящего финала Лиги Европы против "Атлетико".
Напомним, что французы в полуфинале прошли "Зальцбург", а мадридцы - "Арсенал".
"Атлетико" – это большой клуб. Мы получим бесценный опыт. Нам нужно выигрывать этот финал", - сказал он.
Читайте: Вратарь "Атлетико" не пропускает в домашних матчах больше тысячи минут | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сельта" в родных стенах упустила победу над "Депортиво"
-
"Эвертон" на шестой компенсированной минуте спас ничью в матче с "Саутгемптоном"
-
"Милан" – "Верона" - 4:1 (обзор)
-
"Верона" вылетела из Серии А
-
"Милан" на своём поле разгромил "Верону"
-
"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место
-
Фоменко: "Игра со "СКА-Хабаровском" была скользкой"
-
Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России
-
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1, "Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1, "Аугсбург" – "Шальке" - 1:2 (обзоры)
-
"Кельн" – "Бавария" - 1:3, "Вердер" – "Байер" - 0:0, "Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 2:0 (обзоры)
-
"Атлетик" вручил Пуйолю награду "One Club Man Award"
-
Сёмин догнал Слуцкого по числу побед в чемпионате России, впереди только два тренера
-
"Уотфорд" – "Ньюкасл" - 2:1, "Борнмут" – "Суонси" - 1:0 (обзоры)
-
Фанаты "Зенита" оскорбили президента "Локомотива"
-
Зюле повторил антирекорд Бундеслиги
-
Манчини: "В "Зените" нет футболистов, способных забивать"
-
"Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" - 1:0, "Лестер" – "Вест Хэм" - 0:2 (обзоры)
-
"Атлетик" – "Бетис" - 2:0 (обзор)
-
"Зенит" теряет Жиркова и Смольникова
-
"Атлетик" дома разобрался с "Бетисом"