Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"

Защитник "Марселя" Адиль Рами рассказал о том, чего ожидает от предстоящего финала Лиги Европы против "Атлетико".

Напомним, что французы в полуфинале прошли "Зальцбург", а мадридцы - "Арсенал".

"Атлетико" – это большой клуб. Мы получим бесценный опыт. Нам нужно выигрывать этот финал", - сказал он.

Читайте: Вратарь "Атлетико" не пропускает в домашних матчах больше тысячи минут | http://soccernews.ru