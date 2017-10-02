Рами вызван в сборную Франции
Защитник "Марселя" Адиль Рами получил вызов в сборную Франции, сообщает L'Équipe.
По сведениям издания, в составе "трёхцветных" центрбек провансальцев заменит получившего травму бедра Лорана Косиельни.
Напомним, что сборной Франции предстоит сыграть два матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии и Беларуси. | http://soccernews.ru
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