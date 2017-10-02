Рами вызван в сборную Франции

Защитник "Марселя" Адиль Рами получил вызов в сборную Франции, сообщает L'Équipe.

По сведениям издания, в составе "трёхцветных" центрбек провансальцев заменит получившего травму бедра Лорана Косиельни.

Напомним, что сборной Франции предстоит сыграть два матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии и Беларуси. | http://soccernews.ru