Рами: "Я даже рад видеть, что Мбаппе страдает"

1 Теги францияадиль рамикилиан мбаппе

Рами: "Я даже рад видеть, что Мбаппе страдает"Фото: инстаграм Мбаппе

Чемпион мира 2018 года Адиль Рами высказался о нереализованном пенальти нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в игре против Швейцарии.

Напомним, что швейцарцы выбили французов с Евро-2020, победив в серии пенальти. Решающий 11-метровый удар не забил Мбаппе.

"Его пенальти отразили, и в чем-то это даже неплохо. Ему придется пережить это, упасть, провалиться, подвергнуться критике. Так он станет зрелым и поймет, что такое футбол.

В чем-то я даже рад видеть, что он страдает, так как благодаря этому он выиграет "Золотой мяч", - приводит слова Рами RMC Sport.

Читайте также: Мбаппе извинился за нереализованный пенальти, приведший к вылету сборной Франции с Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Первоклашка с крутым нравом

Если вспомнить каждый сезон и несколько последних лет ,то вполне возможно!Во все сезоны шавка очень слабо проводила сезон , однако ей всё равно с барского плеча ни за что дарили ЗМ(точнее Лео и всё тупое марионеточное рук-во клуба , хотя тогда оно было более-менее адекватно по сравнению с полной узурпацией власти Лео сейчас,его выплакивал)!Барселона всегда было сборищем эгоистов надеющихся исключительно на судью!Достаточно перейти в Барсу и липовые награды и петушиное стадо туристов-глоров (почему-то в основном среднеазиатской корней) будут б-готворить их всю свою никчёмную жизнь!Только 'великая Барса' способна на такое(с)!УЕФА всегда на нашей стороне!Про 6:1 даже напоминать и не надо!Все знают!Visca El Barca!

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