Рами: "Я даже рад видеть, что Мбаппе страдает"

Фото: инстаграм Мбаппе

Чемпион мира 2018 года Адиль Рами высказался о нереализованном пенальти нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в игре против Швейцарии.

Напомним, что швейцарцы выбили французов с Евро-2020, победив в серии пенальти. Решающий 11-метровый удар не забил Мбаппе.

"Его пенальти отразили, и в чем-то это даже неплохо. Ему придется пережить это, упасть, провалиться, подвергнуться критике. Так он станет зрелым и поймет, что такое футбол.

В чем-то я даже рад видеть, что он страдает, так как благодаря этому он выиграет "Золотой мяч", - приводит слова Рами RMC Sport.

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