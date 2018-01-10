Рамирес: "Был бы рад перебраться в "Интер"

суперлПолузащитник китайского "Цзянсу Сунин" Рамирес высказался о своем возможном переходе в миланский "Интер".

" Я был бы очень рад присоединиться к "Интеру". Это позволило бы мне вернуться в Европу в большой клуб. Если это случится, я должен быть готов к такому повороту событий, даже если не все зависит от меня. Переговоры должны завершиться с выгодой для обоих клубов. Надеюсь, мы сможем договориться и я, возможно, отправлюсь в "Интер ", - цитирует 30-летнего хавбека le10sport.

Напомним, "Интер" близок к подписанию Рафиньи. | soccernews.ru