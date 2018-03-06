Рамирес хочет вернуться в "Челси"

Бразильский полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес заявил, что он намерен вернуться в свой бывший клуб "Челси".

"Я надеюсь вновь стать игроком "Челси" до того, как завершу карьеру. Двери "Стэмфорд Бридж" всегда будут открыты для меня. Будет невероятно вновь надеть футболку "Челси", - приводит слова Рамиреса Sky Sports.

Напомним, что 30-летний Рамирес выступал за "Челси" с 2010 по 2016 годы, а затем перешел в китайский клуб за 28 миллионов евро.

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