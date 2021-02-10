Рамирес из "Краснодара": "Мы не ЦСКА, сможем справиться с "Динамо" Загреб"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес высказался касательно предстоящих матчей с "Динамо" Загреб в Лиге Европы.

"Вся команда работала на 100%, чтобы выйти в евровесну. Мы стали сильнее, объединились.



Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с "Динамо". У нас почти оптимальный состав, мы много трудимся на сборах: физические аспекты, выносливость, менталитет.

Наша цель пройти как можно дальше. Мы знаем, что в плей-офф Лиге Европы остались очень конкурентоспособные команды. Но все будет зависеть только от нас. У нас отличный подбор качественных и талантливых футболистов. Все возможности есть", – цитирует Рамиреса News.ru.