Рамирес прокомментировал свой переход в киевское "Динамо"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Новичок киевского "Динамо", нападающий Эрик Рамирес высказался об информации, что он мог стать игроком казанского "Рубина".

"Переход в "Рубин"? Действительно, такая возможность была. Но с "Рубином" не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных.

Я получил приглашение из киевского "Динамо" и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов — возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины", — приводит слова Рамиреса официальный сайт "Динамо".

Напомним, что венесуэльский футболист подписал контракт с киевлянами до 2026 года.

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