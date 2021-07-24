Рамирес прокомментировал свой переход в киевское "Динамо"
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Новичок киевского "Динамо", нападающий Эрик Рамирес высказался об информации, что он мог стать игроком казанского "Рубина".
"Переход в "Рубин"? Действительно, такая возможность была. Но с "Рубином" не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных.
Я получил приглашение из киевского "Динамо" и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов — возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины", — приводит слова Рамиреса официальный сайт "Динамо".
Напомним, что венесуэльский футболист подписал контракт с киевлянами до 2026 года.
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