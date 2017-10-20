Рамиресом интересуются три европейских гранда

Луис Карлини, являющийся агентом хавбека "Цзянсу Сунин" Рамиреса, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

"Рамирес нужен трем топ-клубам. Ничего более конкретного на данный момент сказать не могу. Рамирес - не дешевый игрок, поэтому не каждый клуб может позволить себе его купить" - приводит слова агента Football Italia.

В этом сезоне Рамирес провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: "Интер" интересуется экс-хавбеком "Челси" Рамиресом. | http://soccernews.ru