Рамиресом интересуются три европейских гранда
Луис Карлини, являющийся агентом хавбека "Цзянсу Сунин" Рамиреса, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.
"Рамирес нужен трем топ-клубам. Ничего более конкретного на данный момент сказать не могу. Рамирес - не дешевый игрок, поэтому не каждый клуб может позволить себе его купить" - приводит слова агента Football Italia.
В этом сезоне Рамирес провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
Читайте также: "Интер" интересуется экс-хавбеком "Челси" Рамиресом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"
-
Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"
-
Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне"
Лента новостей
-
Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году
-
Верратти признался, что летом думал о смене клуба
-
Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Билич: "Вест Хэм" провёл плохой матч"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Канте близок к возвращению в строй
-
"Боавишта" крупно победила "Эшторил"
-
Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"
-
"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации
-
Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"
-
"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3 (обзор)
-
"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)
-
Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку
-
"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"
-
Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках
-
"Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном"
-
Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"
-
"Шальке" – "Майнц" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30