Рамиресом интересуются три европейских гранда

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Рамиресом интересуются три европейских гранда

Луис Карлини, являющийся агентом хавбека "Цзянсу Сунин" Рамиреса, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

"Рамирес нужен трем топ-клубам. Ничего более конкретного на данный момент сказать не могу. Рамирес - не дешевый игрок, поэтому не каждый клуб может позволить себе его купить" - приводит слова агента Football Italia.

В этом сезоне Рамирес провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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Команда М О
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2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
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