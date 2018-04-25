Рамон Кальдерон: "Без сомнения, Кейн - трансферная цель "Реала"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон раскрыл трансферные планы королевского клуба на ближайшее лето.

"Без сомнения, Кейн - трансферная цель "Реала". Если клуб хочет получить игрока на следующие пять или шесть лет, они должны пойти за ним. Но "шпоры" собираются попросить за него целое состояние. Насколько я знаю, "Тоттенхэм" не хочет отпускать его, но "Бавария" также говорит, что Левандовски никуда не денется... но мы слышали это уже много раз", - цитирует Кальдерона Express.

Напомним, Тьяго Алькантара заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru