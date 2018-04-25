Рамон Кальдерон: "Без сомнения, Кейн - трансферная цель "Реала"

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейн

Рамон Кальдерон: "Без сомнения, Кейн - трансферная цель "Реала"Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон раскрыл трансферные планы королевского клуба на ближайшее лето.

"Без сомнения, Кейн - трансферная цель "Реала". Если клуб хочет получить игрока на следующие пять или шесть лет, они должны пойти за ним. Но "шпоры" собираются попросить за него целое состояние. Насколько я знаю,  "Тоттенхэм" не хочет отпускать его, но "Бавария" также говорит, что Левандовски никуда не денется... но мы слышали это уже много раз", - цитирует Кальдерона Express.

Напомним, Тьяго Алькантара заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Оперативно, молодцы. Ответственнее нужно быть.

Ответить
Зенден

https://soccernews.ru/news/visente-kalderon-bez-somneniya-keyn-transfernaya-cel-reala-199661

Ответить
Зенден

ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН: "БЕЗ СОМНЕНИЯ, КЕЙН - ТРАНСФЕРНАЯ ЦЕЛЬ "РЕАЛА". 30 лет как Висенте Кальдерон умер, а все не оставляет реал в покое.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов