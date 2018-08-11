Рамон Кальдерон: "Мбаппе напоминает мне Роналдо"

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Рамон Кальдерон: "Мбаппе напоминает мне Роналдо"Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон сравнил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

"Трансфер Мбаппе поспособствовал бы укреплению уверенности в себе, самооценке и усилению команды в целом. С его силой, скоростью, мощью... Он напоминает мне бразильского Роналдо. Но ему всего лишь 19 лет. Великие игроки, подобные Пеле или Роналду, оцениваются по тому, что они долгое время выступали на одном высоком уровне. В жизни и в футболе это самое сложное. Криштиану Роналду забивал по 60 голов за год в течение девяти сезонов... Это и предопределят карьеру великих игроков", - цитирует Кальдерона Le Parisien.

Напомним, Куртуа извинился перед "Реалом". | soccernews.ru

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