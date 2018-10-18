Рамон Кальдерон: "Продажа Роналду была неосмотрительным шагом, но не думаю, что доминирование "Реала" в Европе закончится"

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Рамон Кальдерон: "Продажа Роналду была неосмотрительным шагом, но не думаю, что доминирование "Реала" в Европе закончится"Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон высказался об уходе из королевского клуба его ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

"Он - лидер. "Ювентусу" очень повезло с ним, клуб принял очень мудрое решение. Не хватит всех денег, чтобы продемонстрировать всю его ценность, потому что он забивает по 50 голов за сезон. В "Реале" знали, что, когда он находится на поле, команда забивала. Его продажа была неосмотрительной, но я не думаю, что доминирование "Реала" в Европе закончится", - цитирует Кальдерона Le 10 Sport.

Напомним, в "Реале" нашли замену Лопетеги. | soccernews.ru

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