Рамон Кальдерон: "Продажа Роналду была неосмотрительным шагом, но не думаю, что доминирование "Реала" в Европе закончится"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон высказался об уходе из королевского клуба его ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

" Он - лидер. " Ювентусу" очень повезло с ним, клуб принял очень мудрое решение. Не хватит всех денег, чтобы продемонстрировать всю его ценность, потому что он забивает по 50 голов за сезон. В " Реале" знали, что, когда он находится на поле, команда забивала. Его продажа была неосмотрительной, но я не думаю, что доминирование "Реала" в Европе закончится ", - цитирует Кальдерона Le 10 Sport.

Напомним, в "Реале" нашли замену Лопетеги. | soccernews.ru