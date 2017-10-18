Рамон Кальдерон: "Реал" хочет подписать Кейна"

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Рамон Кальдерон: "Реал" хочет подписать Кейна"Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон прокомментировал слухи, которые связывают королевский клуб с форвардом лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейном.

"Такой клуб, как "Реал", обязан иметь в своих рядах известных игроков, чтобы они могли привлечь новых спонсоров, тем самым продолжая зарабатывать больше денег и поддерживая свой текущий статус. Эти деньги помогают делать новые инвестиции, экономить и снова инвестировать. Я полагаю, что "Реал" хочет подписать Кейна, но этот трансфер зависит от нескольких вещей, таких как желание игрока и его тренера, но, без сомнения, он является выдающимся игроком", - цитирует Кальдерона The Sun.

Напомним, Кейн высказался о ничьей с "Реалом". | soccernews.ru

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