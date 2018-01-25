Рамон Кальдерон: "Реал" может подписать Неймара"

Теги неймарреал мадридпсжкриштиану роналду

Рамон Кальдерон: "Реал" может подписать Неймара"Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон прокомментировал возможное подписание королевским клубом форварда французского ПСЖ Неймара.

"Если в Мадриде муссируется эта информация, то значит руководство клуба знает, что оно способно совершить этот трансфер. У Неймара прописана сумма отступных в его контракте с ПСЖ, которую "Реал" может заплатить. При этом сам бразилец заинтересован в смене команды. Уже это является достаточными причинами для осуществления этого перехода. К тому же, это может стать ресурсом, чтобы оказать давление на Криштиану Роналду и заставить его уйти", - цитирует Кальдерона Le Parisien.

Напомним, президент ПСЖ будет готов отпустить Неймара при одном условии. | soccernews.ru

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