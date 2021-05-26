Рамон Кальдерон высказался о будущем тренере "Реала"
Фото: твиттер Кальдерона/Автор неизвестен
Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон сообщил, что Антонио Конте, сегодня ушедший с поста главного тренера миланского "Интера", может возглавить "сливочных".
"Я знаю, что контакты были. Как и Аллегри, Конте способен тренировать топ-клубы, у него есть ценный опыт и победа в чемпионате Италии с "Интером", – сказал Кальдерон в эфире Radio Kiss Kiss.
Напомним, что сегодня было объявлено о расторжении контракта Антонио Конте с "Интером".
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