Рамон Кальдерон высказался о будущем тренере "Реала"

Фото: твиттер Кальдерона/Автор неизвестен

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон сообщил, что Антонио Конте, сегодня ушедший с поста главного тренера миланского "Интера", может возглавить "сливочных".

"Я знаю, что контакты были. Как и Аллегри, Конте способен тренировать топ-клубы, у него есть ценный опыт и победа в чемпионате Италии с "Интером", – сказал Кальдерон в эфире Radio Kiss Kiss.

Напомним, что сегодня было объявлено о расторжении контракта Антонио Конте с "Интером".

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