Рамос стал рекордсменом мадридского дерби

Теги реал мадридатлетико мадридсерхио рамосстатистика

Рамос стал рекордсменом мадридского дерби

Капитан "Реала" Серхио Рамос принял участие в матче 13-го тура Примеры против "Атлетико" (2:0).

Как сообщает MisterChip, Рамос провел 43-е мадридское дерби, что является рекордным показателем в истории. Отметим, что Карим Бензема (35 матчей) идет в списке на четвертом месте.

В текущем сезоне Рамос провел 12 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.

Читайте также: Рамос общался с Пересом по поводу нового контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тренеру "Сочи" Бородину грозит дисквалификация за слова в адрес Тедеско

Тренеру "Сочи" Бородину грозит дисквалификация за слова в адрес Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов