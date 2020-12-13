Рамос стал рекордсменом мадридского дерби

Капитан "Реала" Серхио Рамос принял участие в матче 13-го тура Примеры против "Атлетико" (2:0).

Как сообщает MisterChip, Рамос провел 43-е мадридское дерби, что является рекордным показателем в истории. Отметим, что Карим Бензема (35 матчей) идет в списке на четвертом месте.

В текущем сезоне Рамос провел 12 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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