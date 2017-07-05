Рамос анонсировал переход Себальоса в "Реал"?

Трансферная сага с переходом полузащитника севильского "Бетиса" Дани Себальоса в один из испанских грандов все еще продолжается.

Однако, как информирует Mundo Deportivo, действие капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, который в инстаграме подписался на страницу 20-летнего хавбека, может указывать на то, что футболист отдал предпочтение как раз королевскому клубу.