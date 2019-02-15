Рамос аргументировал получение жёлтой карточки в матче с "Аяксом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос аргументировал получение жёлтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".

Напомним, что это предупреждение стало третьим для 32-летнего защитника в текущем розыгрыше турнира, что позволило ему заработать дисквалификацию на следующую игру.

Сам испанец признался, что действовал преднамеренно, но теперь, по всей видимости, решил отказаться от своих слов.

"Меня удивляет сложившаяся ситуация. Нарушение правил в том эпизоде было неизбежным, поэтому я сфолил. Я знал, что пропущу следующий матч, но у меня не было выбора. "Аякс" проводил опасную контратаку на 88-й минуте, и это могло повлиять на результат. В футболе приходится принимать непростые решения. Если бы я хотел получить дисквалификацию, то сделал бы всё необходимое для этого ещё на групповом этапе. К примеру, в матче с "Ромой", ведь поединок против ЦСКА ничего не решал" - цитирует Рамоса Marca.

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