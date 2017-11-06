Рамос: "Асенсио – настоящая звезда"

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Рамос: "Асенсио – настоящая звезда"Защитник "Реала" Серхио Рамос оценил игру молодого таланта команды Марко Асенсио.

В игре 11-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) полузащитник забил один из голов.

"Этот парень – настоящая звезда. Оставьте его в покое, чтобы он спокойно играл и получал наслаждение. Он еще ребенок, поэтому не надо осложнять ему жизнь. Он забивает такие голы, что теперь все думают, что каждый его удар должен заканчиваться взятием ворот", - сказал испанец.  | http://soccernews.ru

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