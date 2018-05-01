Рамос: "Барса" заслуживает признания за победы в Кубке и Ла Лиге, но выигрыш Лиги Чемпионов стоит немного больше"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о значимости клубных трофеев.

"Барселона" выиграла два внутренних трофея - это хороший год для них. Они заслуживают признания за победы в Кубке Испании и Ла Лиге. Но победа в Лиге Чемпионов стоит немного больше. Она эквивалентна этим двум трофеям, если не больше", - приводит слова 32-летнего бека "сливочных" ActuFoot.

Напомним, Рамос рассказал о тактике "Реала" на ответную игру с "Баварией". | soccernews.ru