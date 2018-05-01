Рамос: "Барса" заслуживает признания за победы в Кубке и Ла Лиге, но выигрыш Лиги Чемпионов стоит немного больше"

Теги барселонареал мадридсерхио рамос

Рамос: "Барса" заслуживает признания за победы в Кубке и Ла Лиге, но выигрыш Лиги Чемпионов стоит немного больше"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о значимости клубных трофеев.

"Барселона" выиграла два внутренних трофея - это хороший год для них. Они заслуживают признания за победы в Кубке Испании и Ла Лиге. Но победа в Лиге Чемпионов стоит немного больше. Она эквивалентна этим двум трофеям, если не больше", - приводит слова 32-летнего бека "сливочных" ActuFoot.

Напомним, Рамос рассказал о тактике "Реала" на ответную игру с "Баварией". | soccernews.ru

комментарии
Серхио Рамос

"Барселона" выиграла два внутренних трофея - это хороший год для них. Они заслуживают признания за победы в Кубке Испании и Ла Лиге. Но победа в Лиге Чемпионов стоит немного больше. Она эквивалентна этим двум трофеям, если не больше"

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Правдоруб

\/ ОСТОРОЖНО! СНИЗУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕЙ-КЛУБОВ КАТАЛОНИИ ВЫРВАЛИСЬ НА СВОБОДУ, ЕСТЬ УГРОЗА ЗАРАЖЕНИЯ!

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Йо

отмазка, рамос пидор )

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2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
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