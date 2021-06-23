Рамос близок к переходу в ПСЖ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник Серхио Рамос в ближайшее время перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает COPE.

По сведениям источника, Рамос сообщил об этом некоторым футболистам своего бывшего клуба мадридского "Реала". Испанец является свободным агентом, поэтому достанется ПСЖ бесплатно. У игрока также были предложения от "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ромы".

В минувшем сезоне 35-летний Рамос провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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