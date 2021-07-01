Рамос близок к переходу в "ПСЖ"

Теги реал мадридпсжсерхио рамос

Рамос близок к переходу в "ПСЖ"Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, экс-футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос близок к продолжению карьеры в "ПСЖ".

По информации источника, переговоры испанца с парижанами находятся в продвинутой стадии.

Отмечается, что в ближайшее время Рамос и "ПСЖ" должны определится с деталями сделки.

В прошлом сезоне Рамос провел 15 матчей за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

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