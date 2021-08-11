Рамос близок к возвращению в общую группу ПСЖ

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Рамос близок к возвращению в общую группу ПСЖ Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос близок к возвращению в строй.

По сведениям журналиста Жульена Мейнара, 35-летний испанец решил проблемы с икроножной мышцей.

Рамос на протяжении двух недель проводит индивидуальные тренировки, а на следующей неделе должен вернуться в общую группу.

Ранее появилась информация, что Рамос будет восстанавливаться от одного до двух месяцев.

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