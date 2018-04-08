Рамос: "Было бы приятно сыграть против "Барселоны" в финале Лиги Чемпионов"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет встретиться в финале Лиги Чемпионов с каталонской "Барселоной".

"Финал между "Реалом" и "Барселоной" ? Почему нет? Было бы очень приятно, потому что подобного финала никогда не случалось ранее ", - приводит слова 32-летнего защитника "сливочных" AS.

Напомним, сегодня "Реал" сыграл вничью с "Атлетико". | soccernews.ru