Рамос: "Было бы приятно сыграть против "Барселоны" в финале Лиги Чемпионов"

Теги реал мадридбарселонасерхио рамос

Рамос: "Было бы приятно сыграть против "Барселоны" в финале Лиги Чемпионов"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет встретиться в финале Лиги Чемпионов с каталонской "Барселоной".

"Финал между "Реалом" и "Барселоной"Почему нет? Было бы очень приятно, потому что подобного финала никогда не случалось ранее", - приводит слова 32-летнего защитника "сливочных" AS.

Напомним, сегодня "Реал" сыграл вничью с "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Что, снова очки надевать, чтобы рассмотреть Лео на экране??? Ладно, в Барсе под него игроков подбирают, а на фоне "реальных" парней, его вообще не рассмотреть!

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