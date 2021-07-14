Рамос дал совет Мбаппе относительно его будущего

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Рамос дал совет Мбаппе относительно его будущего

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос заявил, что он посоветовал своему одноклубнику нападающему Килиану Мбаппе перейти в мадридский "Реал".

"Конечно, Килиану стоит перейти в "Реал", так как это один из лучших клубов в мире. Мне кажется, что все топ-игроки должны пройти через этот клуб. Впрочем, сейчас я хочу, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Я хочу побеждать, а для этого рядом со мной должны быть лучшие", - приводит слова Рамоса AS.

В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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