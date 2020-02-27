Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками

Капитан "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2).

Как сообщает Gracenote Live, это было четвертое удаление защитника в ЛЧ. Столько же удалений было только у Эдгара Давидса и Златана Ибрагимовича.

При этом отмечается, что Рамос - первый футболист, который получил три прямые красные карточки в ЛЧ.

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