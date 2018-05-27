Рамос: "Для Роналду нет лучше места, чем "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова своего партнера по команде Криштиану Роналду о его возможном уходе из клуба.

" Ему нужно будет уточнить, что он хотел сказать тогда ... Он является центровой фигурой в нашей команде. Для него нет лучшего места в мире, чем здесь ", - приводит слова 32-летнего бека королевского клуба Marca.

Напомним, о будущем Роналду высказался его агент. | soccernews.ru