Рамос: "Для Роналду нет лучше места, чем "Реал"

Теги серхио рамосреал мадридкриштиану роналду

Рамос: "Для Роналду нет лучше места, чем "Реал"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова своего партнера по команде Криштиану Роналду о его возможном уходе из клуба.

"Ему нужно будет уточнить, что он хотел сказать тогда... Он является центровой фигурой в нашей команде. Для него нет лучшего места в мире, чем здесь", - приводит слова 32-летнего бека королевского клуба Marca.

Напомним, о будущем Роналду высказался его агент. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов