Рамос до сих пор не восстановился от травмы

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Рамос до сих пор не восстановился от травмыФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос до сих пор не сумел дебютировал в составе парижан.

Как сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien, ранее ожидалось, что футболист попадет в заявку на матч против "Анжера", который пройдет 15 октября.

По информации источника, испанский защитник сегодня пропустил очередную тренировку ПСЖ. С высокой долей вероятности, он не примет участия и в матче с "РБ Лейпциг" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 19 октября по причине травмы икроножной мышцы.

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