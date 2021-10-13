Рамос до сих пор не восстановился от травмы
Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос до сих пор не сумел дебютировал в составе парижан.
Как сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien, ранее ожидалось, что футболист попадет в заявку на матч против "Анжера", который пройдет 15 октября.
По информации источника, испанский защитник сегодня пропустил очередную тренировку ПСЖ. С высокой долей вероятности, он не примет участия и в матче с "РБ Лейпциг" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 19 октября по причине травмы икроножной мышцы.
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|Страсбур
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|Анжер
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|Нант
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|Метц
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