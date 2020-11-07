Рамос дважды оскорбил Хакими во время матча "Реал" - "Интер"

Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Интером" (3:2) произошёл конфликт между двумя экс-одноклубниками.

После столкновения капитан "сливочных" Серхио Рамос "наехал" на воспитанника королевского клуба Ашрафа Хакими.

Телетрансляция зафиксировала, что испанец сказал следующее: "Вставай, ублюдок, вставай! Перестань кричать, как крыса".

Напомним, что Хакими два предыдущих сезона провёл в аренде в дортмундской "Боруссии", а после возвращения в "Реал" практически сразу же ушёл в "Интер" за 40 миллионов евро.

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