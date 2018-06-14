Рамос едва не подрался с президентом Королевской испанской федерации футбола из-за увольнения Лопетеги

Вчера капитан сборной Испании Серхио Рамос едва не подрался с президентом Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом из-за увольнения главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги.

Так, по сведениям LaSexta, 32-летний защитник настолько рьяно отстаивал позицию о продолжении работы с наставником, что едва не накинулся с кулаками на главу главной футбольной организации страны. Дабы не произошло непоправимых последствий, в ситуацию пришлось вмешаться другому игроку сборной Жерару Пике.

Напомним, сегодня Лопетеги будет презентован в качестве главного тренера "Реала". | soccernews.ru