Рамос: "Еще не знаю, поеду ли в Китай в будущем"

Капитан "Реала" Серхио Рамос сделал заявление касательно своего будущего.

"Еще не знаю, поеду ли в Китай в будущем. Меня всегда хорошо встречали там, но я пока не уверен. Я лично рассказал президенту о полученном предложении из Китая. Этот разговор попал в СМИ, что породило множество слухов.

Я захотел сделать публичное заявление, чтобы никто не усомнился в моей преданности клубу. Я никогда не советовал президенту кого подписать в клуб. Этим занимаются специальные люди, а не капитан команды", - приводит слова Рамоса AS.

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