Рамос: "Еще не знаю, поеду ли в Китай в будущем"
Капитан "Реала" Серхио Рамос сделал заявление касательно своего будущего.
"Еще не знаю, поеду ли в Китай в будущем. Меня всегда хорошо встречали там, но я пока не уверен. Я лично рассказал президенту о полученном предложении из Китая. Этот разговор попал в СМИ, что породило множество слухов.
Я захотел сделать публичное заявление, чтобы никто не усомнился в моей преданности клубу. Я никогда не советовал президенту кого подписать в клуб. Этим занимаются специальные люди, а не капитан команды", - приводит слова Рамоса AS.
Читайте также: Рамос решил остаться в "Реале". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32