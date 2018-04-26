Рамос: "Если бы Иньесту звали Андресиньо, он бы выиграл уже два "Золотых мяча"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал извинения французского издания "France Football" перед полузащитником каталонской "Барселоны" Андресом Иньестой.

"Если бы Андреса Иньесту звали Андресиньо, он бы выиграл уже два "Золотых мяча". Мы все виноваты перед ним. В Испании его мало ценят", - приводит слова 32-летнего защитника королевского клуба football.fr.

Напомним, Рамос прокомментировал вчерашнюю победу "Реала" над "Баварией". | soccernews.ru